Più lunga è l’attesa, maggiore è la curiosità dei fan e la probabilità che questi mettano in piedi teorie riguardo alla quarta stagione di Stranger Things. Dopo averci accompagnati per tutta la durata della quarantena, la serie tv è stata infatti sospesa a causa di diversi positivi nel set. Ad oggi questi sono risultati negativi e pronti a proseguire il loro lavoro. Nel frattempo noi spettatori non restiamo con le mani in mano e diamo vita a svariate ipotesi. I fratelli Duffer ci stupiranno con questa ultima stagione? Chissà.

Stranger Things: le ipotesi sulla quarta stagione

La prima teoria sulla prossima trama di Stranger Things vede protagonista Undici. Questa, dopo essere stata morsa dal Mind Flayer, potrebbe trasformarsi nella villain della quarta stagione. Perché? Molto semplice. Innanzitutto, facendo un salto nel passato, anche Billy e Will vennero infettati attraverso un semplice morso. Da quel momento, nonostante avesse espulso dalla bocca parte del mostro, il giovane Byers ha continuato nel tempo ad avere un collegamento stretto con il Mind Flayer. Insomma, una volta morsi si rimane sotto il controllo della creatura maligna.

Un altro dettaglio fondamentale si nasconde dietro all’esistenza del portale per l’upside down rimasto “intatto”, dunque ancora capace di mantenere vivo il collegamento con la Terra. Se pensiamo alla scena post-credits di Stranger Things infatti vediamo un Demogorgone in salute in un laboratorio russo. Ciò non sarebbe potuto accadere di fronte ad un passaggio totalmente interrotto (basti pensare che nel momento in cui Undici chiuse nella stagione 2 il portale, le creature rimaste fuori morirono senza esitazioni).

L’ultimo elemento che conferma le ipotesi appena fatte sta nel fotogramma dell’episodio finale di Stranger Things. In esso è possibile vedere riflessa sul volto di Undici un’ombra molto simile a quella del Mind Flayer. Qui di seguito vi riportiamo la prova: