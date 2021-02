La casa automobilistica Nissan presenterà a breve il suo nuovo crossover elettrico. Si tratta del nuovo Nissan Qashqai e il suo debutto si terrà via streaming il prossimo 18 febbraio 2021. L’attesa è pressoché finita, ma l’azienda ha comunque postato nel frattempo un teaser del veicolo.

Nissan Qashqai in dirittura d’arrivo: ecco cosa aspettarci

Come già accennato, la casa automobilistica Nissan svelerà a breve sul mercato automobilistico italiano la sua nuova versione del Nissan Qashqai e in queste ultime ore ha pubblicato un teaser ufficiale. Da quest’ultimo, sono emersi alcuni piccoli particolari estetici che caratterizzeranno la vettura. Tra questi, ci saranno sul fronte i nuovi gruppi ottici e, come riportato, non mancheranno le novità del settore elettrico.

“Accelerando verso il futuro”. Questo è il motto dell’azienda presente nel teaser del prossimo crossover di Nissan. Il nuovo Nissan Qashqai avrà infatti a disposizione solo motori elettrificati. Al debutto ufficiale, nello specifico, la vettura verrà distribuita sul mercato con a bordo un sistema Mild Hybrid 12 V 1.3 DiG-T sia in versione da 140 CV sia in versione da 158 CV. In un secondo momento, però, sarà distribuita ufficialmente la versione del crossover elettrico con a bordo un motore ibrido con tecnologia e-Power.

All’interno, non mancherà poi il supporto a svariate tecnologie smart. Ci sarà, ad esempio, il supporto ad Android Auto ed Apple Car Play e, oltre a questo, l’azienda ha deciso di implementare nuovi sistemi ADAS (sistemi avanzati di assistenza alla guida) sempre più aggiornati. Per quanto riguarda le dimensioni dell’auto, invece, sembra che non ci saranno stravolgimenti di rilievo rispetto agli attuali modelli presenti sul mercato.