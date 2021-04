Le tariffe messe in campo da Iliad si confermano le migliori, almeno per quanto concerne il mercato della telefonia mobile. Il provider francese ha deciso di puntare tutto sulla sua nuova promozione Flash 100. L’opzione si dimostra molto valida per i consumi con chiamate e SMS senza limiti più 100 Giga internet, per il costo pari a 9,99 euro ogni trenta giorni e per i servizi con il 5G che sarà disponibile a costo zero.

Iliad, ancora disponibili in primavera queste due tariffe segrete con tanti Giga

La tariffa Flash 100 rappresenta però solo una delle possibili promozioni da attivare con Iliad. Attraverso il suo sito internet ufficiale, il gestore mette altre due promozioni a disposizioni degli utenti: le classiche Giga 50 e Giga 40.

I clienti che andranno ad attivare una SIM Iliad con la promozione Giga 50 pagheranno un costo di rinnovo mensile pari a 7,99 euro. Gli abbonati avranno a loro disposizione un pacchetto che prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque, 50 Giga internet e 5 Giga per il roaming utile alla navigazione internet nei Paesi dell’Unione Europea.

In alternativa a questa promozione, gli abbonati potranno anche attivare la sempre vantaggiosa Giga 40. In questo caso, il costo di rinnovo previsto dagli utenti di Iliad prevede una spesa mensile pari a 6,99 euro. Il provider garantisce, attraverso tale tariffa, chiamate senza limiti, SMS infinti verso tutti i numeri della rubrica e 40 Giga per la connessione internet. Anche in questa circostanza ci saranno 4 Giga per la navigazione internet con tecnologia roaming dai Paesi membri dell’UE.