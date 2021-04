Dopo l’incredibile uscita dal mercato degli smartphone di LG, tutti si aspettano che la prossima compagnia a farlo sarà HTC. Quest’ultima, proprio come la compagnia sudcoreana, non riesce ad andare in positivo con la vendita di questi dispositivi. Questa storia va avanti da anni, ma comunque non hanno perso la speranza.

A dimostrazione di tutto questo, HTC sembra aver deciso di puntare forte sugli smartphone 5G tanto che quest’anno ne arriveranno diversi. Al momento però non si sa esattamente quale siano i piani per questi dispositivi. Probabilmente, a livello più logico, ne arriverà almeno uno per una fascia media o addirittura bassa e uno per la fascia più alta.

HTC e il mercato degli smartphone

HTC, proprio come LG, ha sempre cercato di proporre smartphone innovativo e unici per il mercato. Purtroppo questa tecnica non sembra aver portato profitti in nessuno dei due casi e se ne potrebbe aggiungere anche un terzo. Sony per esempio, soprattutto dl punto di vista delle specifiche, ha sempre puntato grosso eppure anche in tal caso sono stati più i fallimenti che altro.

Per quanto riguarda i nuovi smartphone, HTC potrebbe semplicemente limitarsi a proporre modelli normali dotati di modem 5G. Ormai l’infrastruttura dedicata a questa rete sta crescendo in moltissimi paesi. Intercettare acquirenti potrebbe essere la strategia ideale, ma c’è sempre un problema. Acquistare lo smartphone da una compagnia in cattiva acque significa anche rischiare di vederla uscire dal mercato e dover incrociare dita per vedere arrivare un aggiornamento, anche se solo una patch di sicurezza.