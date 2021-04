Quello che poteva sembrare un pesce d’aprile alla fine si è rilevato vero. Sony terrà tra meno di due settimane un nuovo evento per presentare gli smartphone Xperia. Tra questi ci sarà ovviamente la nuova ammiraglia di questo reparto del produttore nipponico. Nel frattempo sono usciti dei leak e possiamo già immaginare cosa aspettarci.

L’Xperia 1 III sarà un top di gamma a tutti gli effetti, ma su questo Sony ci ha già abituato bene. Il processore a bordo sarà non altro che lo Snapdragon 888 di casa Qualcomm, il più potente mai prodotto. A suo supporto ci saranno 12 GB di RAM in una versione e 16 GB in un’altra. 512 GB di ROM sembra il taglio principale.

Anche a livello di display non ci si può minimamente lamentare. Sarà un pannello OLED con una diagonale di visualizzazione da 6,5 pollici con supporto a risoluzioni 4K HDR. Come al solito si tratta del meglio del meglio.

Sony: occhio al prezzo

Anche il comparto fotografico non sarà da meno. Posteriormente ci sarà una configurazione tripla con un obiettivo principale da 64 megapixel, un’ultra-grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo 60x lossless da 12 megapixel. La batteria sarà da 5.000 mAh. Qual è la mazzata in tutto questo? Ovviamente il prezzo. Come già detto, Sony ci ha abituato bene negli anni presentando smartphone importanti, ma il problema è sempre stato questo.

Il prezzo di cartellino dell’Xperia 1 III scelto da Sony? 8,999 yuan cinesi. Il motivo è che al momento sembra essere stato programmato solo per il mercato cinese. Convertiti si tratta di 1,370 dollari o 1,1165 euro; prezzo indicativo che sicuramente aumenterà. In sostanza, ancora una volta si tratta dello smartphone più costoso del mercato, se escludiamo quelli pieghevoli.