Expert ha recentemente deciso di lanciare una nuova interessante campagna promozionale, mediante la quale riuscire a ridurre di molto i prezzi di vendita della maggior parte dei prodotti, e nel contempo proponendo un omaggio a tutti gli utenti che effettueranno un acquisto.

Il volantino, a dispetto di quanto si potrebbe effettivamente pensare, risulta essere disponibile pressoché ovunque in Italia, senza distinzioni o limitazioni particolari. Gli stessi acquisti si possono tranquillamente effettuare sul sito ufficiale, con spedizione a pagamento presso il proprio domicilio, indipendentemente dal livello raggiunto dall’ordine stesso.

Expert: quali sono le migliori occasioni da non perdere di vista

Tra i vari prodotti in promozione da Expert possiamo comunque trovare più che altro modelli appartenenti alla fascia media del mercato della telefonia mobile, in particolare parliamo di Samsung Galaxy A32, Huawei P40 Lite, Huawei P40 5G, Vivo Y20s, Motorola Moto G30, Realme 7 Pro, Xiaomi Redmi Note 9T, Xiaomi Mi 10T o anche l’ultimo Realme 8 Pro, tutti in vendita a prezzi che non superano i 459 euro previsti per il P40 5G.

Il volantino chiaramente volge la propria attenzione anche verso altre categorie merceologiche, come elettrodomestici, notebook, accessori per l’informatica o similari, senza mai rinunciare a proporre sconti importanti sugli originari prezzi di listino. Tutte le informazioni del caso risultano essere disponibili nelle pagine che abbiamo deciso di integrare nell’articolo come galleria fotografica (apritele per visualizzarle in alta definizione).