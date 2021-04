Coop e Ipercoop hanno recentemente rinnovato la propria campagna promozionale dedicata alla tecnologia generale, portando con sé incredibili prezzi bassi sulla maggior parte dei prodotti attualmente disponibili sul mercato, con possibilità di acquisto solo ed esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale.

Tutti i prodotti inclusi direttamente nella promozione, sono in vendita in versione no brand con garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nella medesima location di acquisto. Gli stessi sono anche distribuiti in versione no brand, quindi con aggiornamenti rilasciati dai produttori, e non dagli operatori telefonici.

Coop e Ipercoop: il volantino più inaspettato con tantissime offerte

All’interno della corrente campagna promozionale di Coop e Ipercoop possiamo trovare prima di tutto degli sconti interessanti sui dispositivi Apple, in particolar modo gli iPhone ad esclusione dei modelli SE e 12, con riduzioni del 30/40% rispetto al prezzo originario di listino.

In aggiunta, sono stati anche resi disponibili innumerevoli modelli con sistema operativo Android, ma nella maggior parte dei casi legati ala fascia bassa della telefonia mobile, troviamo infatti Samsung Galaxy A32 in vendita a 259 euro, come anche Xiaomi Redmi Note 9 a 169 euro o Motorola G9 Play a 159 euro.

Naturalmente il correte volantino Coop e Ipercoop non si limita esclusivamente alla serie di offerte appena elencate, ma si estende anche verso altre tipologie di sconti; per scoprirli e conoscerli da vicino dovete aprire le pagine che potete trovare qui sotto, inserite come galleria.