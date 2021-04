In primavera sono attesi grandi titoli su Netflix. Tanti appassionati di serie tv stanno effettuando il conto alla rovescia per Lucifer con gli episodi della quinta stagione. Oltre a questa popolarissima serie tv, però, le aspettative del pubblico sono alte anche per altri grandi produzioni della piattaforma streaming.

Lucifer e non solo, le altri serie tv attese in primavera

I nuovi episodi della quinta stagione di Lucifer arriveranno il prossimo 28 Maggio. Gli appassionati già possono però accedere su Netflix al trailer e ad una serie di contenuti extra che anticipano la pubblicazione delle puntante inedite.

Oltre a Lucifer e agli appassionati del genere dark, Netflix stizza l’occhio anche a tutti gli appassionati di sport. Sempre nel mese di Maggio, è previsto l’attesissimo rilascio della serie Il divino codino.

Dopo il successo di Sky con Speravo de morì prima (la serie tv dedicata a Francesco Totti), Netflix risponde con un telefilm che si ispira alla vita e alla carriera calcistica di uno degli sportivi più amati d’Italia, Roberto Baggio. Gli episodi di Il divino codino saranno disponibili dal 26 Maggio.

Se Lucifer rappresenta una delle grandi produzioni internazionali di Netflix in uscita, gli appassionati degli altri titoli maggiori della tv streaming dovranno attendere ancora un po’. Le previste nuove puntate di produzioni come La casa di carta, Stranger Things e Better Call Saul sono state rinvitate nei mesi prossimi.

E’ plausibile che per tutte queste tre serie tv, l’uscita dei nuovi episodi sia calendarizzata in autunno e comunque non oltre la fine dell’anno.