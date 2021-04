Forse non tutti lo hanno scoperto sulla propria pelle, ma ieri sera prima di mezzanotte Facebook e Instagram sono andati down. I due social network non funzionavano in buona parte del mondo, un blackout totale che aveva causato un po’ di preoccupazione. Ovviamente il problema in sé non era quello di non potersi collegare, ma della possibilità di un altro attacco hacker.

Il down delle due piattaforme di Facebook è arrivato pochi giorni dalla pubblicazione dei dati di oltre mezzo miliardo di account che erano stati presi durante un breach del 2019. Visto che la situazione era questa, si poteva pensare che stava succedendo altro di malevolo. Apparentemente no.

Il disservizio è durato circa un mezz’oretta e all’inizio Facebook non si è fatta sentire tramite gli altri canali di comunicazione. Alla fine però hanno rilasciato un post sull’account Twitter ufficiale della compagnia.

Facebook e Instagram tornano a funzionare

Le parole di Facebook: “E siamo tornati! All’inizio di oggi, una modifica alla configurazione ha reso i servizi di Facebook non disponibili per alcune persone. Da allora, abbiamo rapidamente esaminato e risolto il problema.”

And we’re back! Earlier today, a configuration change caused Facebook services to be unavailable to some people. Since then, we have quickly investigated and resolved the issue. — Facebook (@Facebook) April 8, 2021

Potrebbe risultare difficile credere a un semplice cambio di configurazione. Da un lato ci si poteva aspettare un annuncio anticipato, ma forse la speranza di Facebook è che tutto sarebbe andato bene evitando quanto è successo. Invece qualche problema c’è stato e diverse ore gli utenti si sono chiesti cosa sia successo. Il problema è anche il fatto che di recente i due social network hanno più volte smesso di funzionare per un po‘.