Comet continua sull’ottima strada intrapresa nel corso delle ultime settimane, rilanciando la sfida alle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, con un volantino che promette tantissime occasioni per risparmiare, anche legate alla telefonia mobile di ultima generazione.

La campagna promozionale, a differenza di quanto sta accadendo presso altri rivenditori, è attualmente disponibile su tutto il territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo. In parallelo gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di accedere agli stessi identici sconti, anche sul sito ufficiale, potendo godere infine della spedizione gratuita al proprio domicilio per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro.

Comet: quali sono le migliori occasioni del periodo

Alla base del volantino Comet troviamo ad ogni modo la possibilità di ricevere un regalo molto speciale su ogni singolo acquisto effettuato, per ottenerlo l’utente non deve seguire un iter particolare o superare un determinato livello di spesa, ma dovrà semplicemente acquistare un elettrodomestico o un televisore tra quelli contrassegnati.

In cambio ricevere la Lavazza Jolie Plus, la macchina per il caffè del valore commerciale di circa 130 euro, con incluse 216 cialde da utilizzare a tempo indeterminato.

Al netto di tutto questo, sono presenti anche tantissimi altri sconti ugualmente interessanti legati al mondo della telefonia mobile, sono infatti disponibili Xiaomi Mi 10T, Oppo A53, Samsung Galaxy A52, Oppo A15, Xiaomi Mi 11 Lite e tantissimi altri ancora.

Il volantino Comet lo potete scoprire nel dettaglio direttamente nelle pagine che abbiamo integrato nell’articolo.