Il sito di e-commerce più famoso in tutto il pianeta è senza ombra di dubbio Amazon, il sito creato e gestito da Jeff Bezos vanta infatti una platea di utenti a dir poco incredibile, cosa che negli anni gli ha fruttato un fatturato plurimiliardario, tutto merito ovviamente dei servizi offerti che anno dopo anno sono riusciti a conquistare i clienti, che ora puntano sempre sul sito di vendite online.

Ovviamente però, come è facile intuire, dove sono presenti molti soldi, circolano anche soggetti che mirano ad appropriarsene in modo sbagliato, ovvero truffatori che cercando di ingannare i clienti in modo da portarsi a casa le loro credenziali di accesso agli account ove sono contenute le preziose carte di credito registrate sul sito per poter procedere agli acquisti.

Questi attacchi prendono forma nel tanto conosciuto phishing, una metodica atta ad ingannare chi ne viene colpito portandolo a comunicare inavvertitamente le proprie credenziali, con esiti ovviamente infausti.

Nuova mail in circolazione

Come potete ben leggere, nella mail presa in esame, viene avvertito l’utente di una sospensione del proprio account Amazon, da risolvere procedendo ad una verifica da effettuare cliccando su un apposito link.

Inutile stare a dire che si tratta di una perfetta mail di phishing, il link in questione infatti, rimanda ad una falsa area clienti dove le vostre credenziali verrebbero copiate e spedite ai truffatori, portando alla perdita definitiva del vostro account.

Il consiglio è sempre lo stesso, fate attenzione e non prendete troppo alla leggera queste mail, siate scettici e controllate i dettagli, dal momento che Amazon non usa mail così caserecce per le comunicazioni.