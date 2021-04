WhatsApp: nuovo aggiornamento in arrivo con alcuni cambiamenti

La grande crescita di WhatsApp passa attraverso la sua grande attitudine all’aggiornamento. Infatti è molto nota a tutti la grande propensione a lanciare nuovi update per gli utenti, i quali non si accontentano di una piattaforma già all’apparenza perfetta.

Secondo quanto riportato dalle ultime notizie infatti sarebbe pronto ad arrivare un nuovo aggiornamento che potrebbe consentire a tutti gli utenti di avere una comodità in più soprattutto quando si cambia smartphone. WhatsApp infatti avrebbe in programma la possibilità di poter trasportare la cronologia delle chat dagli smartphone Android a quelli Apple e viceversa. Tutti gli utenti sanno benissimo infatti che ad oggi se si passa da un qualsiasi smartphone Android ad un dispositivo iPhone risulta impossibile conservare la cronologia dei messaggi se non con applicazioni a pagamento.

WhatsApp: sta per arrivare l’aggiornamento che potrà permettere il trasporto delle chat tra iPhone e Android

Il trasporto della chat può avvenire mediante altre versioni, non ufficiali chiaramente, di WhatsApp che però non sono permesse:

“Se ricevi il messaggio Temporaneamente sospeso all’interno dell’applicazione, è molto probabile che tu stia utilizzando una versione di WhatsApp non supportata…le applicazioni non supportate, come WhatsApp Plus, GB WhatsApp o altre applicazioni che sostengono di poter trasferire le tue chat WhatsApp da un dispositivo all’altro, sono versioni modificate di WhatsApp. Queste applicazioni non ufficiali sono state progettate da terze parti in violazione dei nostri Termini di servizio. Non supportiamo queste applicazioni di terze parti in quanto non possiamo verificare le loro procedure di sicurezza”.

Per evitare questo fenomeno, WhatsApp sta per lanciare il suo nuovo aggiornamento che finalmente permetterà tale pratica.