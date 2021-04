CoopVoce: offerte EVO da favola, giga, minuti ed SMS a poco prezzo

Il forte richiamo che proviene dagli altri gestori quando già se ne possiede uno di gran livello risulta spesso irresistibile. È proprio questo l’effetto che gli utenti al giorno d’oggi sentono quando arrivano le nuove offerte da parte di CoopVoce, provider virtuale che non ha rivali.

Le sue offerte infatti riescono a mettere chiaramente in discussione l’operato di tutte le aziende più forti, le quali infatti non possono di certo competere a tali prezzi. Basta infatti spendere meno di 10 € per avere la migliore offerta di CoopVoce, azienda che ora come ora riesce ad esprimersi con tre nuove soluzioni. Queste appartengono alla nuova linea EVO, la quale è arrivata proprio poche settimane fa. Si tratta di offerte dedicate a tutti i tipi di pubblico, partendo da quelli che vogliono pochi contenuti fino a chi non si accontenta mai. In basso c’è la descrizione di tutte e tre le promo.

CoopVoce continua a dettare legge tra i gestori virtuali: ecco le tre promo EVO

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS