Un trucco sicuramente importante per risparmiare sull’assicurazione auto c’è, soprattutto in questo periodo dove anche solo il costo di quest’ultima è ricominciato a salire contemporaneamente ad un piccolo ritorno alla normalità. Segugio.it ha stabilito, oltre aver verificato dopo varie analisi, un incremento del prezzo medio delle RC Auto dell’11%, facendo sì che il costo in media sia di circa 384 euro.

Le compagnie assicurative hanno comunque voluto compiere un passo verso i propri clienti, e Allianz ha preso in considerazione di dare il via ad un progetto che potrebbe risultare molto interessante. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Assicurazione auto: la sospensione temporanea è possibile

La sospensione dell’assicurazione auto è certamente possibile, ma solo per un determinato periodo di tempo e senza richiedere quindi il pagamento dei mesi in oggetto.

Andando a prevedere comunque un minimo di giorni per attivare il tutto, Allianz ha deciso di darsi ancora più da fare andando a proporre la formula Stop&Drive. La suddetta consiste nel poter decidere di sospendere l’assicurazione anche solo per 2 giorni, senza dover dare una giustificazione per ciò che hanno deciso.

Allianz, dunque, mette a disposizione una sospensione che può essere attuata in ogni mese dell’anno ma con una limitazione rilevante: non potrà superare i 30 giorni, anche non consecutivi, annuali. Questo delle assicurazioni è senza ombra di dubbio un settore che presenta sempre poche innovazioni, ma comunque, si stanno facendo delle prove, cercando di trovare delle soluzioni efficaci per far sì che anche il consumatore possa risparmiare qualcosa e rimanere contento.