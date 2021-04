Lo Speciale Multimediale ed Elettrodomestici di Esselunga è ufficialmente scaduto ieri, 3 aprile 2021, ma come al solito l’azienda sta ancora rendendo disponibili alcuni sconti, in modo da permettere ai vari consumatori di accedere agli stessi prezzi, senza minimamente preoccuparsi.

Se volete acquistare i prodotti in promozione da esselunga dovrete quindi “correre” in negozio il prima possibile, in modo da avere la possibilità di fruire con certezza degli stessi sconti, a partire ad esempio dall’apprezzato prodotto ad 1 euro. In questo caso, infatti, se sceglierete uno dei dispositivi contrassegnati, avrete la certezza di poter mettere le mani su un powerbank SBS da 20’000mAh (il cui valore commerciale si aggira attorno ai 39 euro), pagandolo appunto solo 1 euro.

Esselunga: gli sconti sono incredibili per tutti

Il prodotto maggiormente rappresentativo dell’intero volantino Esselunga è chiaramente l’Apple iPhone 11, un modello relativamente economico, in vendita al prezzo finale di 698 euro, disponibile scontato soprattutto come conseguenza del lancio sul mercato nazionale dei nuovi terminali, individuati appunto negli iPhone 12.

Non mancano anche occasioni legate al mondo Android, più precisamente risultano essere disponibili prodotti del calibro di Oppo Reno 4Z 5G, acquistabile a 268 euro, ma anche Samsung Galaxy A31 a 198 euro, Realme 7 a 178 euro, Xiaomi Redmi 9 a 148 euro, senza dimenticarsi dei modelli decisamente economici come Samsung Galaxy A20e e Alcatel 1SE 2020 a 98 euro.

Tutte le pagine del volantino esselunga sono per comodità riassunte nell’articolo, in questo modo avrete l’occasione di scoprire i singoli prezzi senza dovervi spostare o recare in negozio.