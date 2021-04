Google Pixel 5 (così come i modelli 4a 5G) con il suo processore Snapdragon 765G di fascia media non è stato creato per soddisfare le esigenze di chi gioca da mobile. Tuttavia, l’aggiornamento per dispositivi Pixel di aprile sembra aver migliorato notevolmente le prestazioni della GPU. Questo quanto notato da diversi utenti.

Andreas Proschofsky, l’editore di Der Standard, ha condiviso su Twitter che Google Pixel 5 ora ottiene un punteggio circa il 30-50% più alto su alcuni benchmark. Ad esempio, è il caso di PCMark. Ciò è stato ulteriormente confermato da Andrei di Anandtech. Quest’ultimo afferma che i punteggi sono ora in linea o migliori rispetto a quelli di altri smartphone con Snapdragon 765G. Per l’esattezza, il doppio di quelli pubblicati al momento della sua recensione.

Google Pixel 5: dispositivi molto più efficienti con l’ultimo aggiornamento

È senza dubbi piuttosto strano vedere uno smartphone che ottiene un aumento così drastico delle prestazioni della GPU a distanza di mesi dalla data di lancio. Sebbene nessuno possa immaginare cosa sia effettivamente accaduto dietro le quinte, Google potrebbe aver avuto dei ritardi nell’ottimizzazione della GPU per questo chipset. Soprattutto perché un’esperienza gaming impeccabile non è una grande priorità tra i suoi utenti più fedeli.

È importante notare che le modifiche apportate con l’ultimo aggiornamento non implicano necessariamente che ci sarà una notevole differenza nelle prestazioni. Dopotutto, i benchmark non sono sempre indicatori precisi di come funziona effettivamente un dispositivo. Sono per lo più delle linee guida, un punto di riferimento. Se noti un miglioramento nel modo in cui il tuo Pixel 4a 5G o 5 gestisce le attività ad alta intensità di grafica, saprai a cosa attribuire questa ripresa improvvisa.