Le offerte disponibili da Carrefour sono assolutamente interessanti, gli utenti si ritrovano ad aver la possibilità di mettere le mani su prodotti decisamente economici, almeno rispetto al listino originario, senza poi nemmeno essere costretti a rinunciare alla qualità generale.

Il volantino che potete trovare nel nostro articolo, lo ricordiamo, è attivo ovunque in Italia, senza limitazioni territoriali, ma gli acquisti non potranno essere completati sul sito ufficiale, data l’impossibilità di ricevere la merce presso il proprio domicilio. Gli utenti che supereranno i 199 euro di spesa, inoltre, potranno richiedere il finanziamento in 20 rate a Tasso Zero, con addebito diretto sul conto corrente bancario.

Carrefour: ecco gli sconti migliori

Uno degli sconti più interessanti dell’intero volantino Carrefour riguarda chiaramente l’iPhone 12, lo smartphone più recente dell’azienda di Cupertino, risulta essere acquistabile nella variante con 64GB di memoria interna a soli 819 euro, una spesa di tutto rispetto, ancora vicino al listino, ma più che accettabile se rapportata con la recente disponibilità sul territorio.

Le alternative con sistema operativo Android sono decisamente più economiche e parlano di Xiaomi Mi 10 Lite a 259 euro, Oppo A15 a 129 euro, Motorola G9 Power a 179 euro, Samsung Galaxy A02s a 149 euro, Galaxy A32 a 269 euro o Alcatel 1Se a 99 euro.

Interessanti sono anche gli sconti legati al mondo dei televisori, si trovano svariati modelli in promozione con prezzi che complessivamente non superano i 599 euro, sempre entro certi limiti qualitativi. Le informazioni sono reperibili nelle pagine sottostanti.