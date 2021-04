Your Honor è una miniserie TV attualmente in distribuzione da Sky che vede come protagonista un attore davvero illustre. Stiamo parlando di Bryan Cranston, ossia Walter White in Breaking Bad, il quale ritorna sui teleschermi in grande stile. La fiction è un thriller al cardiopalma che vale la pena guardare, con tante scene mozzafiato e una trama davvero interessante. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Your Honor: ecco la trama della miniserie che ha sbalordito tutti

Michael Desiato è un giudice di New Orleans, estremamente legato alla sua moralità, che non metterebbe mai in secondo piano, rimasto vedovo da un anno a causa della morte di sua moglie per via di una gang del posto. Suo figlio Adam va a trovare la madre al cimitero un anno dopo, e anche lui si imbatte in una gang del posto, ma riesce a fuggire. Durante la sua fuga prova a cercare nell’auto il suo l’inalatore, poiché asmatico, e nella distrazione investe un motociclista. Quest’ultimo non è un motociclista qualsiasi: è infatti Rocco Baxter, figlio di un potente boss della città.

Adam racconta tutto al padre, il quale lo invita a costituirsi, ma dopo aver appreso a quale famiglia appartenesse la vittima, cambia subito la sua idea andando anche contro la sua moralità estremamente salda. Dunque, il giudice è in totale conflitto, ma è consapevole del fatto che all’interno delle mura del carcere potrebbero assassinare brutalmente il figlio. Desiato si fa aiutare anche da altre persone, protette da lui per via di vicissitudini accadute precedentemente, ma purtroppo potrebbe non bastare.