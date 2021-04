WindTre anche questo mese propone una delle sue migliori offerte ai clienti più giovani, i quali tramite la nuova WindTre Young 5G hanno la possibilità di ricevere fino a 100 GB di traffico dati al mese.

WindTre Young 5G: ecco l’offerta con 100 GB di traffico dati per i clienti under 30!

L’offerta WindTre Young 5G è riservata ai nuovi clienti del gestore aventi età massima 30 anni, i quali in base alle loro necessità hanno la possibilità di optare per la versione Standard o per la versione 5G.

La versione WindTre Young prevede un costo più basso e offre una minore quantità di Giga di traffico dati. Infatti, i clienti possono ottenerla a un costo di 11,99 euro al mese ricevendo: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 80 GB di traffico dati.

La versione WindTre Young 5G, invece, prevede una spesa di rinnovo di 14,99 euro al mese e permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

I nuovi clienti possono procedere con l’attivazione di una delle due offerte accedendo al sito ufficiale per conoscere tutti i dettagli e recandosi in uno dei numerosi punti vendita del gestore per procedere con l’acquisto della nuova SIM, che prevede una spesa di 10,00 euro.

Al fine di poter portare a termine l’attivazione della tariffa non sarà fondamentale effettuare la portabilità del numero dal precedente operatore ma ognuno ha la possibilità di scegliere se attivare una nuova linea o meno.