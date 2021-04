Samsung può contare su una vasta gamma di prodotti e smartphone pensati per tutte le varie esigenze degli utenti. Nel caso in cui si abbia bisogno di uno smartphone dalle dimensioni piuttosto compatte e con un bel display, è disponibile in offerta l’entry-level Samsung Galaxy A41. Quest’ultimo lo si trova infatti ad un prezzo scontato molto interessante su Amazon.

Samsung Galaxy A41: a questo prezzo è un ottimo acquisto

Se si vuole uno smartphone compatto, appartenente ad un brand conosciuto e soprattutto ad un prezzo basso, il Samsung Galaxy A41 potrebbe essere lo smartphone giusto da acquistare. Come già accennato, in queste ore il noto store online Amazon lo sta vendendo ad un prezzo scontato decisamente accattivante. Al momento questo device è infatti disponibile all’acquisto nella colorazione nera ad un prezzo di 195,99 euro. Il prezzo iniziale era pari a 299,99 euro, quindi si tratta di un risparmio davvero notevole.

A questo prezzo, l’entry-level di casa Samsung risulta essere davvero un ottimo acquisto. In primis, si tratta di uno smartphone dalle dimensioni compatte e al giorno d’oggi non ci sono molti device simili. Oltre a questo, sul fronte spicca un Infinity-U Display con tecnologia SuperAMOLED, quindi un pannello di ottima qualità come da sempre ci ha abituati il colosso sudcoreano. Non manca poi il sensore biometrico integrato all’interno dello schermo, un design curato e una batteria da 3500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15W.

Nel caso in cui vogliate comunque un device più recente, vi ricordiamo che Samsung ha da poco presentato il nuovo medio di gamma Samsung Galaxy A52. Vi lasciamo qui di seguito il link alla nostra video-recensione pubblicata sul canale Youtube di Tecnoandroid.