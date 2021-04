L’ultimo major update per i Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus è arrivato ormai circa un anno fa con la One UI 2.5. Nonostante questo, dal punto di vista della sicurezza questi smartphone sono sempre stati aggiornati dal noto colosso sudcoreano e sono rimasti sempre in pista. Da poche ore, in particolare, è stato rilasciato l’aggiornamento software che ha portato le patch di sicurezza super aggiornate ad aprile 2021.

I Galaxy S9 e S9 Plus continuano ad aggiornarsi con le patch di sicurezza di aprile 2021

Nonostante siano stati presentati nel lontano 2018, il colosso sudcoreano Samsung sta continuando a mantenere aggiornati dal punto di vista della sicurezza i suoi precedenti top di gamma. Come già accennato, infatti, è in fase di roll out un nuovo aggiornamento del software che porta le ultime patch di sicurezza aggiornate al mese di aprile 2021. Le versioni del firmware dell’update in questione sono G960FXXUFFUC6 e G965FXXUFFUC6 e al momento sono state distribuite in Germania.

Questo significa che non dovrebbe mancare molto all’arrivo delle nuove patch di sicurezza anche nel resto dei paesi europei. Nel caso in cui si volesse controllare e verificare l’arrivo dell’aggiornamento sui propri Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus, basterà recarsi nelle sezioni Impostazioni, Aggiornamenti Software, Scarica e installa.

Questi top di gamma del 2018 sono stati i primi della nota azienda a presentare un design innovativo per l’epoca, con le cornici attorno al display notevolmente ridotte. Vi ricordiamo che Samsung ha poi presentato da non molto tempo i suoi nuovi flagship, ovvero la nuova serie dei Samsung Galaxy S21. Vi lasciamo qui in basso, in particolare, la nostra video recensione del modello più prestante, ovvero il Samsung Galaxy S21 Ultra.