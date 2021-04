Da quando Google ha rilasciato la prima build stabile di Android 11 per i suoi dispositivi Pixel, diversi OEM hanno seguito l’esempio e rilasciato l’aggiornamento per alcuni dei loro smartphone di punta. Tuttavia, ci sono ancora molti dispositivi per i quali l’aggiornamento non é stato ancora implementato, tra cui il Motorola One Hyper e l’LG G7 One.

Questi smartphone, a quanto pare, stanno ora ricevendo l’aggiornamento ad Android 11. Rilasciato a dicembre 2019, il Motorola One Hyper é alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 675 con 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Il nuovo aggiornamento porta tutte le funzionalitá introdotte in Android 11 ed include il livello di patch di sicurezza di marzo 2021.

LG G7 One: controllate la disponibilitá dell’aggiornamento

LG, nel frattempo, prima di annunciare che lascerá il business degli smartphone ha deciso di fare un regalo ai suoi fan di lunga data. Uno dei suoi smartphone piú vecchi, il G7 One, sará aggiornato ad Android 11. Per chi non lo sapesse o lo avesse dimenticato, questo smartphone é stato rilasciato nel 2018.

Il primo smartphone di LG con Android One, il G7 One, ha giá ricevuto due importanti aggiornamento dal suo lancio, quindi era improbabile ne ricevesse un’altro. Gli sviluppatori XDA, peró, segnalano che gli utenti di LG G7 One in Canada hanno giá ricevuto l’aggiornamento, che si espanderá lentamente in altri territori nelle prossime settimane. Anche se la societá sudcoreana non abbandonerá il business degli smartphone, è difficile che questo smartphone ottenga un altro importante aggiornamento del sistema operativo.

L’aggiornamento in arrivo per LG G7 One pesa circa 1 GB ed include la patch di sicurezza di marzo. Il log delle modifiche menziona anche “miglioramenti dell’utilizzo tramite Android 11”, ma, a parte questo, non sembrano esserci aggiunte speciali.