Il volantino Bennet riserva agli utenti italiani davvero tantissime sorprese da non perdere assolutamente di vista, nell’ottica di riuscire ad accedere ai migliori prodotti in circolazione, spendendo sempre cifre di molto ridotte rispetto ai vari listini del periodo.

La campagna promozionale che andremo a raccontarvi è da considerarsi disponibile in esclusiva nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ciò sta a significare che a tutti gli effetti gli acquisti non saranno effettuabili online sul sito o da altre parti. Nonostante ciò, è stato comunicato che le scorte non dovrebbero rappresentare un problema, di conseguenza l’utente potrà decidere di recarsi anche negli ultimi giorni di validità, e di godere ugualmente degli stessi prezzi.

Bennet: le offerte non hanno rivali in Italia

Con il volantino Bennet non si scherza in nessun modo, anche nel momento in cui l’utente vuole effettivamente acquistare un Apple iPhone 12, in questo caso infatti si potranno mettere le mani sulla variante da 128GB di memoria ROM, pagandola solamente 849 euro (50 euro in meno rispetto al listino del periodo).

Molto più economici sono i dispositivi con sistema operativo Android, in particolare risultano essere disponibili modelli di Samsung, tra cui annoveriamo Galaxy A51, in vendita a 219 euro, senza dimenticarsi del galaxy A20e, la cui cifra finale di vendita si aggira attorno ai 209 euro.

Le altre occasioni racchiuse direttamente nel volantino Bennet le potete trovare elencate nel nostro articolo, non dimenticatevi di aprire le singole pagine per scoprirle nel dettaglio.