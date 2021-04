Apex Legends raccoglie sempre piú fan con nuovi contenuti ed ora si prepara a dare il colpo di grazie con la stagione 9. A quanto pare, sembra che una delle funzionalitá piú richieste dalla community di fan di Apex Legends sia in arrivo: piú contenuti Titanfall.

Titanfall, Titanfall 2 e Apex Legends condividono lo stesso universo, anche se sono stati tenuti piuttosto separati dai due anni trascorsi dal rilascio di Apex Legends. In una recente intervista con alcuni sviluppatori di Respawn, la scrittrice senior di Apex Legends, Ashley Reed, ha notato che i giochi sono molto collegati.

Apex Legends, la stagione 9 arriverá tra meno di un mese

“In Titanfall c’è una guerra, in Apex c’è ció che accede dopo la guerra”, ha detto Reed. La scrittrice ha poi detto che Respawn vuole integrare il mondo di Titanfall in maniera piú completa nel battle royale. A quanto pare, dunque, i fan possono tenersi pronti per nuovi contenuti a tema Titanfall con il prossimo aggiornamento.

Un altro sviluppatori ha riferito che la nona stagione vedrá un sacco di contenuti di Titanfall arrivare nel battle royale. Se sei un fan di Titanfall, la nona stagione potrebbe interessarti molto. Al momento, non ci sono piani per aggiungere Titans all’interno del battle royale, afferma Respawn, ribadendo le loro dichiarazioni nel corso degli anni.

Potremmo assistere all’arrivo di un nuovo personaggio che puó chiamare un titano controllato dal computer come una sorte di torretta. Questo personaggio esiste giá nel mondo di Titanfall e si chiama Blisk, un feroce mercenario che é anche il presidente degli Apex Games.