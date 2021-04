TomTom prosegue con la sua opera di innovazione nel campo dei servizi digitali destinati alla navigazione satellitare. Stavolta prova a far valere il suo buon nome con l’introduzione di un’opzione inedita per orientarsi in giro per il mondo. Diamo il benvenuto alle novità di Navigation for Automotive, definita dalla compagnia come:

“soluzione di navigazione più completa per le case automobilistiche oggi disponibile“.

Scopriamone subito i dettagli.

TomTom Navigation for Automotive

La soluzione prevede un approccio cloud-based in cui predomina la specifica “ibrida” che mixa efficacemente il funzionamento online con la modalità offline. Nel momento in cui la connessione dati risulta presente questa estrapola dettagli sul percorso arricchendone dettagli ed aggiornando le mappe. In modalità offline, invece, si utilizza il solo GPS.

“Mettendo il cloud al centro del nuovo TomTom Navigation for Automotive, abbiamo unito la sicurezza e il comfort di un sistema in-dash con l’esperienza sempre aggiornata e super veloce di un’app per smartphone”.

Completamente nuova anche l’interfaccia grafica curata nei minimi dettagli per risultare sempre completa ed appagante sotto ogni punto di vista. Si può esprimere su console centrale o sul quadro strumenti oltre che con HUD e schermo passeggeri di diverse forme e dimensioni. Completa di tutto grazie alla compresenza degli avvisi sul traffico, sul pericolo e su altri alert indispensabili che aumentano comfort e sicurezza alla guida.

Ottima anche la possibilità di integrare assistenti vocali esterni come Alexa, Cerence e Houndify che dialogano anche con il sistema di sensori a bordo. Spazio anche agli ADAS per l’incremento della sicurezza e la visualizzazione dello stato di rifornimento con indicatori delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Per finire, attraverso la nuova Dynamic range mapping, i guidatori possono visualizzare l’autonomia elettrica residua del veicolo ricevendo supporto diretto per la ricerca di colonnine utili fino al completamento del percorso impostato per la destinazione.

Facilmente integrabile in qualsiasi infotainment TomTom for Automotive risulta essere malleabile e facilmente implementabile in qualsiasi infotainment.