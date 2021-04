Negli ultimi giorni sono apparse online delle notizie molto confortanti in merito ad una possibile data di rilascio della quinta stagione de La Casa di Carta. Secondo alcuni leaks, di fatto, la nuova season della famosissima serie TV Spagnola sarebbe dovuta arrivare su Netflix il prossimo 7 Aprile. Nonostante quest’ultima risulti essere una notizia estremamente interessante, purtroppo siamo costretti a smentirla.

Secondo recenti affermazioni ufficiali, di fatto, non solo i nuovi episodi non usciranno fra 2 giorni ma, purtroppo, i fan della serie televisiva dovranno attendere ancora del tempo. A tal proposito, dunque, scopriamo di seguito le ultime novità a riguardo.

La Casa di Carta 5: ecco quando potrebbe essere rilasciata

Stando a quanto emerso online negli ultimi giorni, purtroppo la data di rilascio de La Casa di Carta 5 risulta essere ancora lontana. Secondo alcune notizie apparse su Twitter, i nuovi episodi dello show potrebbero arrivare su Netflix il prossimo 30 aprile. La notizia, in questo momento, viene quindi data per certa ma, fino ad oggi, non c’è stato alcun riscontro da parte di Netflix.

Quanto bisognerà aspettare, dunque, per poter vedere sul piccolo schermo la quinta stagione de La Casa Di Carta? Purtroppo non ci è dato ancora saperlo ma, a rassicurare tutti i fan, rimangono le parole dell’ideatore Álex Pina: “Abbiamo pensato più di un anno a come far sciogliere la banda, mettere il professore alle corde e portare alcuni personaggi in situazioni irreversibili. Il risultato è La Casa di Carta parte 5. La battaglia raggiunge i livelli più estremi e selvaggi, ma la stagione è quella più eccitante ed epica di sempre“.