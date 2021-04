Iliad: la Flash da 100GB cambia nome ed è disponibile per sempre

Pian piano e raccogliendo i frutti provenienti da quanto seminato durante i primi tempi, Iliad sta riuscendo a prendersi sempre più soddisfazioni. Questo gestore proveniente dalla Francia che ad oggi risulta italiano a tutti gli effetti è stato in grado di convincere anche gli utenti provenienti da realtà ben affermate come Vodafone o magari TIM.

Nonostante lo scetticismo fosse estremamente diffuso al suo esordio, Iliad è stato in grado in quanto gestore mobile di dire la sua fin dal primo momento. Le offerte sono infatti ancora disponibili con i soliti prezzi ma soprattutto con i soliti contenuti. A rubare però la scena ultimamente ci avrebbe pensato una nuova promo, la quale durante il mese di marzo è stata disponibile in tiratura limitata. La Flash 100, che scadeva il 31 marzo, si ripresenta ora sotto altre vesti.

Iliad: la Flash 100 cambia nome e diventa una pedina fondamentale sul sito ufficiale

Flash 100: è questo il nome rimasto impresso nella mente e nei desideri di coloro che non sono riusciti a sottoscrivere la promo. Tutte le persone che infatti non sono riuscite ad aderire entro il 31 marzo si sentono deluse. Allo stesso tempo però c’è una lieta notizia da dare: Iliad a scelto di includere in pianta stabile sul suo sito ufficiale la promo ma con un altro nome.

Questa entra a far parte delle Giga ottenendo il nome di Giga 100. Ovviamente non cambia nulla: ci sono sempre minuti senza limiti verso tutti ed SMS senza limiti con 100 giga che però possono usufruire della connessione 5G. Il prezzo è fissato a 9,99 € al mese per sempre.