Expert ha pensato di lanciare un nuovo splendido volantino, con il quale cercare in tutti i modi di convincere gli utenti ad acquistare prodotti di tecnologia, promettendo in cambio un omaggio veramente molto speciale su ogni compravendita. Il cliente, infatti, avrà la certezza di ricevere un dispositivo gratis, proprio nel momento in cui seguirà un iter ben specifico.

Il volantino, come era possibile immaginarsi dati i pregressi dell’azienda, risulta essere disponibile in ogni negozio in Italia, ma anche online sul sito ufficiale. In questo modo è possibile accedere ad esattamente gli stessi prezzi anche dal divano di casa, ricordando comunque che la spedizione presso il domicilio è da ritenersi completamente a pagamento, salvo rari casi.

Per ottenere l’omaggio, individuato nella macchina per il caffè in cialde Borbone, per la quale sono incluse anche 130 cialde, il cliente non dovrà superare un determinato livello di spesa o quant’altro, ma sarà costretto ad acquistare un prodotto legato alle categorie elettrodomestici o televisori, tra quelli effettivamente contrassegnati. La consegna dell’omaggio avverrà direttamente in cassa, e sarà immediata.

Expert: offerte e sconti a non finire per tutti

Per essere sicuri di riuscire a fare la scelta giusta, potete comunque optare tra tantissimi modelli di smartphone appartenenti alla fascia media del mercato della telefonia mobile, i migliori toccano Xiaomi Mi 10T, Huawei P40 Lite 5G, ma anche Huawei P40, Xiaomi Redmi Note 9T e Motorola G30.

