La pandemia di Covid-19 ha messo in ginocchio l’intero paese tanto da spingere centinaia e centinaia di Italiani ad attuare ogni escamotage pur di arrivare a fine mese. Con l’obiettivo di aiutare le famiglie maggiormente in difficolta, nell’ultimo periodo il Governo Italiano ha stanziato ingenti fondi per attivare bonus ed incentivi. Uno tra questi è in assoluto il Bonus Luce e Gas, il quale permette ai cittadini Italiani di risparmiare fino a 200 euro in bolletta.

Richiedibile attraverso la compilazione dei moduli presenti sul sito web di ARERA, ad oggi per accedere agli incentivi è necessario soddisfare alcuni requisiti fondamentali. Scopriamo quindi di seguito tutti i dettagli.

Bonus Luce e Gas: ecco i requisiti da rispettare per poter richiederlo

Bonus Gas

Per ottenere il Bonus Gas, i cittadini che ne faranno richiesta dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro; famiglia con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro; nucleo familiare titolare del Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza; misuratore gas di classe non superiore a G6 (la classe del misuratore è collegata alla quantità di gas che può essere trasportata in un punto di fornitura e distingue le utenza domestiche da quelle di tipo industriale o commerciale. Questo parametro viene verificato dal distributore).

Bonus Luce

Per ottenere il Bonus Luce, invece, i requisiti cambiano leggermente:

appartenenza ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro; appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro; nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza

Nel caso in cui tutti i requisiti siano soddisfatti, allora si potrà accedere ai seguenti incentivi: