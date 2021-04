Gli sconti del volantino Expert sono assolutamente grandiosi, a partire proprio dall’offrire all’utente la possibilità di accedere ai migliori prodotti in promozione, senza dover pagare cifre folli o particolarmente elevate, almeno rispetto ai listini del periodo.

La campagna promozionale è attualmente disponibile per tutti i consumatori che vorranno approfittare dell’occasione, indipendentemente dalla regione di appartenenza. Va segnalato, comunque, che è anche possibile effettuare gli acquisti sul sito ufficiale dell’azienda, se necessario, in modo da poter ricevere la merce direttamente al proprio domicilio, a patto che si sia disposti a pagare le spese di spedizione per la consegna.

Expert: in cosa consiste la promozione

La promozione di Expert è più che altro impreziosita dalla presenza di una soluzione veramente accattivante, che prevede la possibilità di ricevere un omaggio con un acquisto di uno dei prodotti effettivamente contrassegnati, appartenenti però alle categorie di elettrodomestici o televisori.

Gli utenti che completeranno tale operazione, anche senza dover superare un determinato livello di spesa, avranno comunque l’opportunità di ricevere gratis la macchina per il caffè Borbone, con valore commerciale pari a 130 euro, ed incluse gratis anche ben 130 cialde. Seguendo l’iter appena indicato, va ricordato che la consegna sarà immediata da parte degli addetti ai punti vendita, senza necessariamente essere costretti ad attendere un intervallo temporale per la spedizione a domicilio.

I dettagli della campagna sono disponibili per tutti gli utenti, aprendo le pagine che abbiamo integrato appositamente nel nostro articolo.