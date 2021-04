I primi smartphone erano particolarmente fragili. Bastava una caduta anche di pochi centimetri ed ecco che qualcosa si rompeva. Con gli anni la situazione è anche peggiorata finché a un certo punto qualcosa è cambiato tra materiali di qualità e tecnologie all’avanguardia. Adesso, anche quelli apparentemente più fragili sono dei carrarmati, come il Mi 10 di Xiaomi.

L’aspetto generale della vecchia ammiraglia di Xiaomi la fa sembrare fragile. Vetro ovunque eppure un’unità ha resistito allo scontro con un pullman. Al proprietario è caduto di mano il telefono che è finito proprio davanti al passaggio di un pullman. Gli è passato sopra schiacciandolo con la ruota.

Ovviamente a livello estetico il danno c’è stato. La protezione esterna posteriore scelta da Xiaomi si è frantumata rimanendo attaccata al resto però. Di fronte il display ha subito un danno circoscritto a due strisce parallele che vanno dall’alto al basso. Detto questo, il Mi 10 in questione funziona a dovere.

Xiaomi: l’incredibile resistenza del Mi 10

Il proprietario di questo smartphone marchiato Xiaomi ha raccontato la propria esperienza su Weiboo, il social network cinese. Sotto quella testimonianza è iniziata una discussione che come focus aveva proprio la resistenza dei moderni smartphone. Se uno vuole un dispositivo veramente resistente a tutto e con funzioni particolare va alla ricerca di un Rugged Phone, ma per il resto hanno sottolineato come anche quelli normali sono in grado di resistere a stress importanti. Ora bisogna capire quanto la nuova serie della compagnia cinese sia solido visto che già fa un passo avanti con la certificazione IP68.