Unieuro prova a mettere alle strette le dirette concorrenti del mercato con una campagna promozionale assolutamente interessante, e veramente ricca di contenuti incredibili, al cui interno si possono trovare prezzi molto più bassi di quanto ci saremmo effettivamente aspettati.

Il volantino è attualmente attivo in ogni negozio in Italia, senza distinzioni o limitazioni territoriali, oltre che essere a tutti gli effetti disponibile anche online sull’e-commerce aziendale. Coloro che opteranno per un acquisto tramite il sito, infatti, potranno godere della spedizione gratuita presso il domicilio, solo nel momento in cui spenderanno però più di 49 euro (anche come somma di più prodotti effettivamente scelti).

Unieuro: le offerte come non le avete mai viste

Lo smartphone più interessante in promozione da Unieuro è indiscutibilmente il Samsung Galaxy S20 FE, un modello reso disponibile nel corso del 2020, e presentante esattamente le stesse caratteristiche tecniche del Galaxy S20, ma con al centro il processore Qualcomm Snapdragon al posto del solito Exynos che vediamo in Europa. Il suo prezzo è relativamente basso, a causa della presenza sul mercato dei nuovi Galaxy S21, infatti potrà essere acquistato a soli 519 euro.

In alternativa vogliamo porre l’attenzione sui modelli di casa Apple, per i quali Unieuro ha pensato ad una sezione apposita del volantino. Qui possiamo trovare iPhone 11 in vendita a 699 euro, iPhone XR a 549 euro, ma anche l’ultimo iPhone 12 al prezzo finale di 879 euro.

Chiaramente la campagna si concentra anche su altre categorie merceologiche, sono tutte raccolte nelle pagine che potete trovare qui sotto.