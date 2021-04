Con il Doppio Sconto IVA, il nuovo volantino Trony cerca di attirare il più possibile l’attenzione degli utenti, verso l’acquisto di prodotto di tecnologia, con focus maggioritario sui prodotti benessere, elettrodomestici o televisori di ultima generazione.

La campagna promozionale non è sfortunatamente disponibile su tutto il territorio nazionale, di conseguenza gli acquisti potranno essere completati solamente presso i negozi di proprietà presenti in Abruzzo, Molise, Marche, Veneto, Emilia Romagna, Repubblica di San Marino e Rieti, entro e non oltre la data limite del 15 aprile 2021.

Trony: nuove occasioni per tutti gli utenti

Avvicinandosi al volantino Trony ci scontriamo con il cosiddetto Sconto IVA, quindi con la possibilità di ricevere una riduzione fissa del 18,03% su ogni acquisto che verrà effettuato direttamente in negozio.

Consapevoli di dover cercare in tutti i modi di invogliare i consumatori a presentarsi per cambiare il proprio carnet di prodotti, i ragazzi di Trony hanno poi pensato di raddoppiare lo sconto IVA, proponendo quindi uno sconto effettivo del 32% circa solo su alcuni modelli. Prestate attenzione, questo raddoppio non sarà disponibile su tutti i prodotti, ma solo ed esclusivamente sui dispositivi contrassegnati e selezionati precedentemente da Trony stessa.

Per comprendere appieno la campagna promozionale, che in un certo senso coinvolge tutte le categorie merceologiche, è necessario ricorrere all’apertura delle pagine che potete trovare elencate nel nostro articolo, in questo modo capirete e comprenderete da vicino ogni singolo prezzo e riduzione.