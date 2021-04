In alternativa alla Gold Pro, gli utenti di TIM potranno al tempo stesso attivare la ricaricabile Steel Pro. La Steel Pro mette a disposizione del pubblico un pacchetto con chiamate senza limiti, SMS illimitati verso tutti e 50 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto sarà di 6,99 euro ogni trenta giorni.

Le due ricaricabili di TIM prevedono delle particolari condizioni per la sottoscrizione. In primo luogo, gli utenti che scelgono la Gold Pro e la Steel Pro dovranno aggiungere una quota extra e una tantum di 10 euro per il rilascio della SIM. Al tempo stesso, per formalizzare il processo di attivazione della rete TIM sarà necessario richiedere la portabilità da Vodafone, WindTre, Iliad e altri gestori virtuali. Per l’attivazione è necessario recarsi in uno store ufficiale di TIM.