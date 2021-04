Tra le serie TV di Netflix The 100 ha trovato un posto speciale nel cuore di tantissimi utenti creando una fan base piuttosto solida. La serie TV, creata da Jason Rothenberg, ha visto la luce nel 2014 mentre l’ultima puntata della settima stagione è andata in onda l’8 febbraio del 2021.

La trama di The 100 racconta di un mondo distrutto da una guerra atomica e di un gruppo di sopravvissuti che vivono su una stazione spaziale chiamata Arca. Qui i superstiti sono soggetti a un governo autoritario che cerca in qualsiasi modo di mantenere l’ordine malgrado il crescente sovraffollamento e la scarsezza di risorse. Ecco dunque che a 97 anni dalla distruzione della terra si decide di mandare 100 minorenni sul pianeta per scoprire se possa essere ancora abitabile.

The 100: ecco la verità sull’ottava stagione dello show

La serie TV distribuita sulla piattaforma Netflix e prodotta da CW, come già accennato, si è conclusa con la settima stagione lo scorso febbraio. Tuttavia i fan sperano ancora di poter vedere una stagione otto dello show, ma quante sono le reali possibilità?

Purtroppo per i fan le notizie non sono buone; la decisone di concludere lo show viene da lontano, già dopo il rilascio della quinta stagione il destino della serie TV era segnato. L’unica notizia che potrebbe rincuorare i fan di The 100 è la notizia, si tratta di un rumor, di un possibile Spin Off. Stando alle indiscrezione la serie dovrebbe essere ambientata prima della distruzione della Terra e dovrebbe prendere il nome di Anaconda, ma come detto, ad oggi, non c’è nulla di ufficiale.