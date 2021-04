Telegram fa record: milioni di nuovi utenti grazie alle funzioni che battono WhatsApp

Nessuno credeva che una possibile concorrente avrebbe potuto insidiare WhatsApp in un futuro più o meno lontano. In realtà questo è quanto avvenuto per mano di Telegram, altra applicazione di messaggistica istantanea conosciuta in tutto il mondo che negli ultimi due mesi ha portato via a WhatsApp oltre 100 milioni di utenti.

Il tutto è avvenuto di conseguenza all’annuncio della nota applicazione verde di voler aggiornare condizioni e termini della privacy. Adesso però gli utenti sbarcati in Telegram si godono le sue funzionalità, le quali comprendono anche una gran protezione. A risaltare però sono i canali Telegram, i quali come nel nostro caso offrono le migliori soluzioni a basso prezzo di Amazon. Clicca qui per entrare.

Telegram: queste sono le migliori funzioni descritte dal Play Store di Google