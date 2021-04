Suburra. Questa ci racconta della vita criminale che si respira a Roma, che sembra essere davvero molto attiva. Si narra principalmente delle vicissitudini di due giovani provenienti da famiglie non proprio raccomandabili: Aureliano e Spadino. Come accennato prima, lo show è stato molto apprezzato, e infatti i fan sperano ancora che ci possa essere un ritorno. Netflix ci offre sempre delle serie TV di gran livello, e tra queste non possiamo non citare. Questa ci racconta della vita criminale che si respira a Roma, che sembra essere davvero molto attiva. Si narra principalmente delle vicissitudini di due giovani provenienti da famiglie non proprio raccomandabili:. Come accennato prima, lo show è stato molto apprezzato, e infatti i fan sperano ancora che ci possa essere un ritorno.

Noi, però, sappiamo che questo ritorno non ci sarà, anche perché è difficile immaginare un continuo della storia in base a ciò che abbiamo visto della terza stagione. Infatti, essendo che c’è stata la morte di Aureliano, la possibilità di vedere una quarta parte del ciclo narrativo è davvero molto difficile. Quindi, dopo ben 24 episodi, la fiction di Netflix è da considerarsi definitivamente conclusa.

Suburra: ci sarà almeno uno spin-off

Andando ancora a citare ciò che abbiamo scritto sopra, le possibilità di vedere una quarta stagione di Suburra sono pari a zero, ma ci potrebbe essere una notizia buona. Infatti, potremmo assistere ad uno spin-off tratto sulla serie TV, e di questa chance ne ha discusso Ezio Abate, uno degli sceneggiatori principali:

“Sicuramente ci piacerebbe lavorare a uno spin-off. Abbiamo passato cinque anni della nostra vita immersi in questo racconto ed è un grande dispiacere lasciarlo adesso. Il mondo è talmente ricco che ci sono personaggi, punti di vista, storie che abbiamo raccolto che sarebbero adatti per uno spin-off. Il problema però è sempre quello di trovare un’identità nuova e originale rispetto alla storia di partenza. Un esempio può essere Better Call Saul che da spin-off di Breaking Bad ora ha raggiunto livelli anche superiori a quelli della serie madre. Magari ci fossero queste opportunità”.