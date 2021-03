La nota piattaforma di streaming Netflix offre da sempre un catalogo ricco di contenuti multimediali, come serie TV, film e anche cartoni animati. Si tratta di uno strumento che può esserci di grande aiuto soprattutto in questo periodo, dato che molte regioni d’Italia si trovano in zona rossa e per questo bisogna restare a casa. Vediamo, in particolare, i nuovi titoli in uscita questa settimana.

Ecco i nuovi titoli in uscita su Netflix questa settimana

Ogni settimana vengono aggiunti all’ampio catalogo della nota piattaforma di streaming nuovi contenuti multimediali, adatti a tutti i gusti. In particolare, la settimana appena iniziata (dal 29/03/21 al 4/04/21) accoglie nel catalogo di Netflix quattro nuovi titoli, di cui tre serie TV e un vero e proprio film.