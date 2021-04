Il periodo delle feste si sta avvicinando e in molti sono preoccupati per come passare il tempo durante questi giorni di lockdown. Il dpcm non dà scampo e occorre trovare delle soluzioni, legali, per superare i giorni di ferie. Per chi ha bambini piccoli non è facile trovare delle attività capaci di impegnarli. Tuttavia anche chi è più grande potrebbe dover affrontare la stanchezza. Passeggiate e qualche attività all’aria aperta sono consentite, ma dopo pranzi e cene con portate davvero impegnative, come passare il tempo sul divano? Niente paura con queste migliori app per iPhone non ci sarà il pericolo di annoiarsi. Si preannunciano giorni divertenti e questi giochi sono per tutta la famiglia.

Ecco le migliori app per iPhone che non faranno annoiare i più piccoli durante le feste

Come riuscire a non annoiare i più piccoli durante queste feste che, a causa del Coronavirus, si dovranno passare a casa? Sappiamo che tutti i genitori hanno molta fantasia, ma dopo un po’ si esaurisce. Soprattutto se è già un anno che ci si divide tra smartworking e Dad. Non bisogna lasciarsi prendere dal panico. Tecnoandroid arriva in vostro soccorso e vi propone queste migliori app per iPhone capaci di divertire i più piccoli. Ovviamente sono disponibili su App Store anche per iPad.

Sago Mini Friends. Questo simpatico gioco comprende più di 35 attività capaci di divertire i più piccoli. Disponibile per iPhone e iPad si può scaricare a questo link. Zen Studio. Questa è tra le più semplici app di pittura con le dita per iPhone e iPad. Indicata per tutti i bambini con un’età superiore ai 4 anni permette di colorare diverse figure con le dita. Inoltre l’attività è accompagnata con della piacevole musica. Consigliata per aiutare i bambini a rilassarsi, magari dopo il pranzo o la cena delle feste. L’app si trova su App Store e si può scaricare a questo link. Name Play. Non può mancare anche un’app didattica che unisce l’utile al dilettevole. Quale periodo migliore, se non quello delle feste, per aiutare i più piccoli per imparare a scrivere il loro nome? Sempre disponibile sia per iPhone che per iPad si può scaricare a questo link.

Le migliori app per i più grandi

Le feste sono sempre caratterizzate da pranzi e cene importanti. Ecco perché il consiglio è quello di farsi aiutare dalle migliori app di cucina per iPhone. Non farete figuracce e forse con il lockdown potrebbe anche essere l’occasione per cedere i fornelli a chi è meno esperto in cucina.

Per divertirsi invece potrebbe essere carino il gioco per iPhone Idee Farming Empire per passare il tempo a costruire e gestire la propria fattoria. Infine consigliamo anche Spaceteam, il gioco che vi farà gridare a squarciagola. Ecco il link per scaricarlo.