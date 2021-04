Solamente oggi, 3 Aprile 2021, da Esselunga è stata attivata una campagna promozionale veramente incredibile, che può aiutare gli utenti a spendere decisamente meno del previsto, ed allo stesso tempo a raggiungere tutti i prodotti maggiormente desiderati.

Il volantino è attualmente disponibile in esclusiva assoluta nei vari negozi sparsi per il territorio nazionale, senza offrire al cliente la possibilità di accedere agli stessi identici prezzi sull’e-commerce ufficiale. I prodotti sono commercializzati in versione sbrandizzata, viene offerta la garanzia di 24 mesi, e non presentano (almeno teoricamente) limitazioni in termini di scorte effettivamente disponibili.

Esselunga: quali sono gli sconti più interessanti?

I prodotti in promozione da Esselunga non sono tantissimi, ma riescono comunque a soddisfare le crescenti richieste degli utenti, portando con sé alcuni prezzi da non perdere decisamente di vista. Il primo fra tutti è lo smartphone apple iPhone 11, un prodotto molto interessante, attualmente in vendita a 698 euro, con ben 128GB di memoria integrata. Volendo restare entro la stessa azienda, segnaliamo la presenza anche di un iPhone SE 2020, quindi il classico medio di gamma dell’anno precedente, attualmente disponibile all’acquisto a 478 euro.

Volendo invece cercare di risparmiare il più possibile sugli smartphone Android, potrete ricorrere a Oppo Reno 4Z, Realme 7, Samsung Galaxy A31, Samsung Galaxy A20e, Xiaomi Redmi 9, Samsung Galaxy A51 o Alcatel 1 SE 2020. Le altre promozioni racchiuse all’interno del volantino esselunga, che coinvolgono ad esempio i televisori di ultime generazione, sono raccolte nel dettaglio nelle pagine che abbiamo inserito nell’articolo.