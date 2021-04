Il volantino Bennet cerca in tutti i modi di assecondare le richieste e le necessità dei consumatori italiani, proponendo un’ottima campagna promozionale con prezzi sempre più bassi e fortissimi sconti a cui appoggiarsi, nel momento in cui si decide di acquistare uno smartphone di ultima generazione.

Come era lecito immaginarsi, il volantino attuale risulta essere disponibile nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale, in esclusiva; ciò sta a significare che gli acquisti non potranno essere completati sul sito ufficiale o altrove, obbligando il cliente a recarsi fisicamente in negozio. Tutti i prodotti sono ad ogni modo commercializzati con la più classica garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nella stessa identica location di acquisto.

Bennet: quali sono gli sconti da non perdere

Spendere poco con Bennet, o meglio risparmiare, è davvero facilissimo, anche nel momento in cui si vorrà acquistare un Apple iPhone 12 di ultima generazione. Da pochissimo lanciato sul mercato nazionale, il prodotto è stato scontato, sebbene di poco, portandolo a 849 euro nella variante con 128GB di memoria integrata.

Le alternative proposte dal volantino tornano entro il mondo Android, e si posizionano nella fascia media della telefonia mobile, essendo rappresentate dai vari Galaxy A20e, disponibile a 129 euro, oppure Samsung Galaxy A51, il cui prezzo oggi si aggira attorno ai 219 euro.

Tutti gli altri prodotti in promozione sono disponibili in esclusiva nelle pagine che abbiamo integrato per voi nell’articolo.