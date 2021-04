Vodafone Happy Friday: arrivano i regali di oggi e tre offerte fino a 100GB

Vodafone continua a mostrare le sue migliori soluzioni, le quali serviranno senz’altro a prendere altro terreno alla concorrenza che insegue.dopo aver perso qualche utente nel corso degli ultimi tre anni, il gestore anglosassone si prepara al recupero.

Nel frattempo è venerdì, e come ogni venerdì sussiste la solita iniziativa Happy Friday. Oggi tutti gli utenti potranno beneficiare di alcuni regali, come ad esempio.

Non passano poi in osservate le migliori offerte lanciate lo scorso mese per convincere ad un rientro tutti coloro che hanno scelto altre strade.

Vodafone supera la concorrenza con tre offerte Special

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited