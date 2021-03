Vodafone: ultimo giorno per avere una delle tre offerte Special fino a 100GB

Ancora una volta si parla insistentemente di Vodafone, soprattutto in seguito al lancio delle nuove offerte previste anche per il mese di aprile. L’azienda vuole recuperare parte dei suoi utenti scappati via, soprattutto durante i primi periodi di questo 2021.

Proprio a tal proposito Vodafone ha optato per tre nuove offerte davvero interessanti sia per il prezzo che per la quantità dei contenuti. Si tratta di opportunità che non subiranno rimodulazioni, per cui ecco per gli ex clienti terreno fertile per un rientro.

Vodafone: tre offerte incredibili fino al mese di aprile, eccole

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited