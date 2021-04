Unieuro sbaraglia la concorrenza con il lancio della nuova campagna promozionale, che la vede proporre al pubblico una soluzione più che conveniente, tramite la quale ogni utente si ritroverà ad avere la possibilità di spendere decisamente meno del previsto.

Come al solito, gli acquisti potranno essere completati sia nei vari negozi che potete trovare aperti in ogni regione d’Italia, che online sul sito ufficiale dell’azienda stessa. In questo secondo caso gli utenti avranno la possibilità di approfittare della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, a patto che la spesa sia complessivamente del valore superiore a 49 euro (anche come somma di più prodotti). Il Tasso Zero potrà invece essere richiesto nel momento in cui si supereranno i 199 euro, indistintamente dalle categorie merceologiche effettivamente coinvolte.

Unieuro: la spesa è minima ed alla portata di tutti gli utenti

I migliori prodotti effettivamente in promozione rientrano nella fascia medio-bassa della telefonia mobile, sono infatti tutti modelli i cui prezzi non superano i 400 euro di spesa effettiva, sebbene siano fortemente recenti.

Tra questi annoveriamo infatti l’ultimo Realme 8 Pro, disponibile all’acquisto al prezzo finale di 299 euro, passando poi per Xiaomi Mi 11 Lite, la cui richiesta si aggira attorno ai 349 euro, oppure anche il Samsung Galaxy A52, il cui prezzo attuale si attesta sui 379 euro.

Naturalmente sono disponibili anche soluzioni decisamente più economiche, come Xiaomi Redmi Note 9T, Motorola G9 Power, Oppo A73, Huawei P30 Lite New Edition o LG K61, ma tutte qualitativamente inferiori alle suddette.