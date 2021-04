Nel corso di questa Pasqua 2021, TIM proporrà una nuova promozione indirizzata a tutti i suoi clienti di rete mobile e fibra con TIMVISION Box.

Questa promozione permetterà infatti a tutti i clienti di giocare gratuitamente per un periodo limitato sulla piattaforma di cloud gaming TIMGAMES. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim regala 3 giorni di TIMGAMES sotto Pasqua

Nel dettaglio questo servizio consente di giocare in streaming sfruttando l’app dedicata e il suo catalogo è ricco di oltre 200 giochi che annovera nel suo elenco titoli di azione, avventura, sport, corse e molto altro. Con questa promo, i clienti potranno quindi godersi dei momenti videoludici senza limiti di tempo dal 3 al 5 aprile 2021.

Per poter utilizzare TIMGAMES basta un decoder TIMVISION Box oppure uno smartphone e tablet, a patto che abbia un sistema operativo Android 9 (o versioni successive), e una connessione internet di rete fissa TIM in banda ultralarga (FTTH, FTTC e FTTE) o una connessione di rete mobile TIM in tecnologia 4G, 4,5G o 5G.

L’evento qui descritto è rivolto ai clienti non ancora abbonati a TIMGAMES. Costoro saranno informati di tale promo per mezzo di un sms oppure notifica push nell’app MyTIM. Al termine del periodo promozionale il servizio si disattiverà automaticamente, ma chi volesse continuare l’esperienza di gioco tramite questa piattaforma può sempre decidere di abbonarsi tramite i canali online oppure telefonici. I clienti che invece hanno attiva un’offerta telefonica, dovranno pagare il prezzo della sottoscrizione di 8 euro mensili con il primo di prova gratuito.