Netflix negli anni ha iniziato a investire moltissimo nelle produzioni originali. Non importa se si tratta di serie o film creati da zero, ma a volte compra i diritti di altre produzioni e le porta avanti quindi non limitandosi a quelli per la riproduzione. Sempre su questa linea, ecco un nuovo importantissimo investimento.

Netflix ha deciso di arrivare a spendere fino a 450 milioni di dollari apparentemente per produrre il seguito di un recente successo cinematografico. Come da immagine, l’idea è di dare il vita ad almeno un seguito di Cena con delitto, in originale Knives Out. Almeno uno perché apparentemente si sta parlando anche di un altro.

Netflix e gli investimenti milionari

C’è un aspetto particolare in tutto questo. Il film originale ha avuto un costo di produzione di appena 40 milioni di dollari, meno di un decimo dell’investimento fatto da Netflix. Non è questo il punto però, ma si tratta del successo al botteghino che è stato di 311,4 milioni di dollari. In sostanza, visto il costo, il film è stato un successo, ma lascia alla compagnia poco margine di manovra. Sarà stato un investimento oculato?

In ogni caso, per i fan del film, a girare i seguiti ci penserà lo stesso regista del primo ovvero Rian Johnson. Come attore protagonista ci sarà ancora una volta Daniel Graig mentre per il resto del cast è ancora presto per sapere chi ci sarà. Al momento non si sa ancora niente, ma sicuramente Netflix ci andrà giù pensante. Se 450 milioni di dollari è stato il costo per l’accordo, c’è anche molto altro da aggiungere.