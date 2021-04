Dopo aver seguito per mesi e mesi tutti gli aggiornamenti in merito al rilascio della quinta stagione de La Casa di Carta, purtroppo nelle ultime ore è arrivata una smentita che non ha reso felici i fan della serie TV.

Pochi giorni fa, di fatto, è apparsa online la notizia secondo cui La Casa di Carta 5 sarebbe approdata su Netflix il prossimo 7 Aprile. Sebbene questa risulti essere una notizia sensazionale, purtroppo siamo costretti a rettificarla. Recenti affermazioni, dunque, hanno confermato quanto ci aspettavamo, ovvero che i nuovi episodi non usciranno in quella data. Ciononostante, però, le brutte notizie non finiscono qui. Scopriamo di seguito gli ultimi dettagli a riguardo.

La Casa di Carta 5: il rilascio è ancora molto lontano

Stando a quanto emerso online nelle ultime ore, purtroppo La Casa di Carta 5 non solo non arriverà il prossimo 7 Aprile ma, di fatto, i fan dovranno attendere ancora del tempo.

Ad oggi, dunque, la data di rilascio della nuova stagione risulta essere ancora lontana. Tuttavia, però, alcune ore fa è apparso un leak su Twitter secondo cui i nuovi episodi potrebbero arrivare su Netflix qualche settimana più tardi, ovvero il 30 aprile. La notizia viene quindi data per certa ma, fino ad ora, non ci sono state conferme da parte di Netflix.

Quanto ancora dovremmo aspettare, dunque, per visionare i nuovi episodi della quinta season de La Casa Di Carta? Purtroppo non possiamo saperlo ma, a rassicurare tutti i fan, rimangono le parole di Álex Pina: “Abbiamo pensato più di un anno a come far sciogliere la banda, mettere il professore alle corde e portare alcuni personaggi in situazioni irreversibili. Il risultato è La Casa di Carta parte 5. La battaglia raggiunge i livelli più estremi e selvaggi, ma la stagione è quella più eccitante ed epica di sempre“.