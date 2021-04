WindTre rilancia la sua strategia commerciale nel corso di questa primavera. Obiettivo principale del gruppo è acquisire nuovi clienti contro i principali rivali della telefonia mobile, in particolare contro TIM e Iliad. La migliore promozione del mese di Aprile in casa WindTre si conferma la Go Unlimited Star+.

WindTre, ad Aprile la nuova tariffa con Giga senza limiti

Il vantaggio della WindTre Go Unlimited Star+ è tutto rappresentato dal pacchetto di consumi a disposizione dei clienti. Gli abbonati potranno accedere ad un ticket che comprende Giga senza limiti per la connessione internet, chiamate senza limiti verso tutti e SMS infiniti.

Anche il costo della WindTre Go Unlimited Star+ rappresenta un significativo punto di forza. Gli abbonati che scelgono questa ricaricabile pagheranno per il rinnovo mensile 7,99 euro. In aggiunta al costo di rinnovo previsto ogni trenta giorni, gli abbonati di WindTre dovranno aggiungere una piccola quota di attivazione utile anche per il rilascio della SIM. Il costo di attivazione, da pagare una tantum, ha un valore di 10 euro.

Come prevedibile, la WindTre Go Unlimited Star+ guarda ad un preciso target di pubblico. Le condizioni prevedono attivazione solo per quegli utenti che effettuano la portabilità del numero da altro operatore. In aggiunta agli attuali clienti di TIM, Vodafone ed Iliad, tutti gli ex clienti di WindTre potranno richiedere l’attivazione della ricaricabile sempre previa portabilità del numero.

Allo stato attuale non è possibile l’attivazione di questa tariffa attraverso il sito internet ufficiale del gestore. Gli interessati dovranno quindi rivolgersi in uno store ufficiale del gestore sul territorio italiano.