Nel corso degli ultimi anni il catalogo di Netflix ha aperto le proprie porte a centinaia e centinaia di nuovi titoli che, di fatto, hanno catturato l’attenzione di milioni di utenti in tutto il mondo. Fra le serie televisive più apprezzate troviamo in assoluto due dei migliori titolo presenti sulla piattaforma, ovvero Lucifer e Stranger Things. Le due serie televisive, non a caso, hanno ottenuto milioni di feedback positivi da ogni angolo del pianeta ma, ad oggi, i fan di queste ultime non attendono altro che il rilascio di novità in merito ai nuovi episodi. La seconda parte di Lucifer 5 e la quarta stagione di Stranger Things, di fatto, rappresentano in assoluto le nuove season più attese del momento. A tal proposito, dunque, scopriamo di seguito tutte le ultime novità emerse online

Stranger Things e Lucifer: ecco le novità sulle nuove stagioni

Iniziamo con Stranger Things. Ad oggi, come ben sappiamo, milioni di fan in tutto il mondo attendono con ansia il ritorno sul piccolo schermo dei ragazzi di Hawkins e delle loro avventure. Purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria mondiale, le riprese hanno subito dei forti ritardi costringendo dunque i produttori a posticipare la data di rilascio della quarta season. Secondo recenti leaks apparsi online, però, Stranger Things 4 potrebbe arrivare sul piccolo schermo già nel mese di Agosto 2021.

Proseguiamo invece con Lucifer. Per quanto riguarda la seconda parte della quinta stagione, purtroppo anche in questo caso le riprese hanno subito dei forti ritardi. Ciononostante, però, nella giornata di ieri Netflix ha annunciato ufficialmente la data di rilascio dei nuovi episodi. Lucifer 5B, dunque, arriverà sul piccolo schermo il prossimo 28 Maggio 2021.