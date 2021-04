In un settore così vasto come il mercato della telefonia, le offerte sono davvero tanto, e soprattutto sono a basso costo. Infatti proprio lo scorso anno, la rete 4G LTE pare abbia raggiunto un picco di connessioni simultanee molto alto, mai raggiunto prima di quel momento. In un settore così vasto come il mercato della telefonia, le offerte sono davvero tanto, e soprattutto sono. Infatti proprio lo scorso anno, la retepare abbia raggiunto un picco di connessioni simultanee molto alto, mai raggiunto prima di quel momento.

Allo stato attuale, la rete 4G è il principale standard di rete, dato che la nuova rete 5G è ancora in larghissima diffusione. Sappiamo ora quanto internet sia di fondamentale importanza, e sappiamo anche che lo smartphone lo è, e su di essa mettiamo la maggior parte dei nostri dati preziosi. Per questa motivazione, si deve sapere se la rete 4G è sicura. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo.

Falla nella rete 4G: ecco il problema

Mediante il report di nome Alert Attack, pare che ci sia una falla nel sistema 4G in tutto il mondo. Sembrerebbe che la suddetta abbia avuto la sua diffusione in tre protocolli alla base della rete, e questi si occupano di tre cose: connessione, disconnessione e scambio di informazioni.

Per via di questo bug, i malviventi possono sfruttare subito questa falla, sfruttando i dati che dovrebbero essere invece protetti. In questo frangente, sembra che non sia presente una vera e propria soluzione capace di risolvere il problema, dato che gli attacchi sono di tipo DDoS, MTM e sniffing di rete. Unica soluzione, dunque, sembra proprio essere quella di fare affidamento alla rete 5G, che in questo momento, purtroppo, è temuta da moltissime persone.